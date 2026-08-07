Евросоюз ввёл очередные санкции из-за ночных ударов по Украине

Ограничения коснулись пяти руководителей оборонно-промышленного комплекса России.Совет Евросоюза 7 августа опубликовал в "Официальном журнале" ЕС исполнительный регламент, вводящий ограничительные меры в отношении пяти физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).
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