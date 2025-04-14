Закат эпохи Made in China

За первую четверть XXI века мир стал фактически приучен к тому, что буквально любая вещь, от самой пустой безделицы до дорогого компьютера, имеет пометку «Сделано в КНР» или по-международному Made in China.
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