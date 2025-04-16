США не поддержали заявление G7 о действиях России в Сумах – СМИ.

США отказались подписать заявление стран G7, осуждающее действия России в Сумах. Телеканал CNN сообщает, что высокопоставленный представитель канадского правительства подтвердил это решение, отметив, что позиция других участников "Большой семерки" не изменилась.
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