Северная Корея переходит на российский спутник для вещания государственного телевидения

Власти Северной Кореи перенаправили трансляцию государственного телевидения страны на российский спутник с китайского, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.
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