🛠 В Феодосии завершают строительство индустриального парка Построены электроподстанции, очистные сооружения, а также подведены газ, вода и интернет.
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🛠 В Феодосии завершают строительство индустриального парка Построены электроподстанции, очистные сооружения, а также подведены газ, вода и интернет.