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Белый дом: США хотят дать Украине все необходимое для контрнаступления

Белый дом: США хотят дать Украине все необходимое для контрнаступления

Представитель администрации Соединенных Штатов Америки сообщил во время спецбрифинга о том, что Вашингтон собирается обеспечить Киев всем необходимым для контрнаступления при выделении нового пакета военной помощи.

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