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Легендарный монумент на площади Победы получил новый статус памятника

Легендарный монумент на площади Победы получил новый статус памятника

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы получил статус регионального памятника. Этот мемориальный комплекс, сочетающий архитектуру, скульптуру и живопись, был создан выдающимися мастерами.

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