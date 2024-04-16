Легендарный монумент на площади Победы получил новый статус памятника

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы получил статус регионального памятника. Этот мемориальный комплекс, сочетающий архитектуру, скульптуру и живопись, был создан выдающимися мастерами.
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