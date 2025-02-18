Российский бизнес предложил ввести в стране семейное налогообложение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил пакет предложений в сфере налогов, среди которых введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ от 15 до 22 процентов.
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