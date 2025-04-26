Евпатория признана лучшим городом культурного наследия и семейного туризма.Город выиграл сразу в двух номинациях 2-й Всероссийской премии "Туристические города", сообщил глава администрации Александр Юрьев.
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