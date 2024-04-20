Финансовый гороскоп на май 2024 года для всех знаков зодиака

В ближайший месяц возможны финансовые трудности, которые, к счастью, будут временными.Возможны проблемы с уплатой налогов, судебные тяжбы по имущественным вопросам, а также сложности при проведении сделок с недвижимостью.
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