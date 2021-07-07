Сотрудники УНК МВД по КЧР провели профилактические мероприятия в детских лагерях отдыха «Лесной» и «Сосенка»

Сотрудники УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике в рамках антинаркотического месячника совместно с представителем партии Единая Россия провели профилактические беседы на оздоровительной базе отдыха «Лесной» и в летнем лагере для несовершеннолетних «Сосенка».
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