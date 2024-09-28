В Сургуте образовались огромные пробки из-за выставки техники НАТО. Видео

В Сургуте открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Из-за большого количества желающих посмотреть танки Abrams и другие боевые машины, возле Ледового дворца спорта образовалась огромная пробка.
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