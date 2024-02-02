Учёные распознали, какие продукты повышают риск развития болезни Альцгеймера

В JAD рассказали о влиянии мясных продуктов на здоровье человекаВ журнале Journal of Alzheimer's Disease (JAD) появились результаты исследования, проведённого в целях выяснения, какие продукты оказывают влияние на развитие болезни Альцгеймера.
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