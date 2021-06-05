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В Смоленске в рамках «Десятилетия детства» полицейские провели профилактическое мероприятие в оздоровительном лагере

В Смоленске в рамках «Десятилетия детства» полицейские провели профилактическое мероприятие в оздоровительном лагере

В рамках «Десятилетия детства» полицейские пришли в гости к детям в летний лагерь, где провели различные веселые викторины с подвижными играми и разнообразными творческими заданиями.

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