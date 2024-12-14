Друзья, хотите крутые фоточки и получить море эмоций?) 😉 Тогда приходите сегодня вечером в 18.00 на Ремзаводской каток ❄️⛸️ Вас ждёт сюрприз от Улетного Праздника 🎁🎉🎄.
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Друзья, хотите крутые фоточки и получить море эмоций?) 😉 Тогда приходите сегодня вечером в 18.00 на Ремзаводской каток ❄️⛸️ Вас ждёт сюрприз от Улетного Праздника 🎁🎉🎄.