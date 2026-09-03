Россия: Власти ввели ограничения воздушного пространства над московским международным аэропортом Шереметьево (SVO/UUEE) и ограничили полеты в аэропорту Домодедово (DME/UUDD) из-за активности украинских дронов.
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