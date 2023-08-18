Сегодня, 18 августа, около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам, находящимся в Москве и Московской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Террористы из Киева попытались ударить по Москве беспилотником
Комментарии
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Лариса Поплавская
Они не пытаются, а уже лупят туда, куда им заблагорассудится. Пора сравнять их с землей, хватит уже кого-то жалеть, Онисами себя не жалеют,и в нашей жалости не нуждаются,О своей ненависти к нам говорят это открыто что бойцы, что женщины, что их отпрыски.. Нельзя змеиные гнезда оставлять нетронутыми.
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