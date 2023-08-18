Террористы из Киева попытались ударить по Москве беспилотником

Лариса Поплавская

Они не пытаются, а уже лупят туда, куда им заблагорассудится. Пора сравнять их с землей, хватит уже кого-то жалеть, Онисами себя не жалеют,и в нашей жалости не нуждаются,О своей ненависти к нам говорят это открыто что бойцы, что женщины, что их отпрыски.. Нельзя змеиные гнезда оставлять нетронутыми.