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В Британии назвали Карлсона и всех причастных к интервью Путина "врагами Запада"

Британский писатель Кейр Джайлс, специализирующийся на "исследовании России", назвал взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина американского журналиста Такера Карлсона, а также всех причастных к данному событию, "врагами Запада".

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ВД
Вовладар Даров
Британия главный враг, она просто погрязла в крови!
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