В Казани задержаны мошенники, использовавшие сим-ферму для кражи денег у россиян

В Казани задержаны мошенники, которые крали деньги у россиян с помощью мобильной сим-фермы. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа иностранных мошенников использовала сим-ферму для кражи средств у граждан России.
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