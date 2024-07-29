В полку оскорбившихся прибыло: Иран вызвал посла Франции из-за изображения пророка Исы во время церемонии открытия Олимпийских игр

Не только христиане, но и мусульмане оскорбились открытием Олимпиады в Париже 26 июля. Исламская Республика Иран вызвала посла Франции за оскорбительное изображение пророка Исы (Иисуса Христа) во время церемонии открытия.
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