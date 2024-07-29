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В полку оскорбившихся прибыло: Иран вызвал посла Франции из-за изображения пророка Исы во время церемонии открытия Олимпийских игр

В полку оскорбившихся прибыло: Иран вызвал посла Франции из-за изображения пророка Исы во время церемонии открытия Олимпийских игр

Не только христиане, но и мусульмане оскорбились открытием Олимпиады в Париже 26 июля. Исламская Республика Иран вызвала посла Франции за оскорбительное изображение пророка Исы (Иисуса Христа) во время церемонии открытия.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот и меня  поразило- мусульманский  Ирак возмутился над  издевательством  над  Христом, а Гундяев, как и все  христианские  главы Церквей  воды  в рот набрали. То есть, молчанием своим они одобрили  эти издевательства? Мне, атеисту, и то  это глумление  над образом  Иисуса  омерзительно.
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5 час.
А Кудасов
Парижская &quot;Олимпиада ясно дала понять, что зрителям-христианам здесь не рады». А кому, кто они пофамильно, или сами парижане там рады? Разъясните пжлста.
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5 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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3 час.

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