В полку оскорбившихся прибыло: Иран вызвал посла Франции из-за изображения пророка Исы во время церемонии открытия Олимпийских игр

Владимир Алтайцев

Вот и меня поразило- мусульманский Ирак возмутился над издевательством над Христом, а Гундяев, как и все христианские главы Церквей воды в рот набрали. То есть, молчанием своим они одобрили эти издевательства? Мне, атеисту, и то это глумление над образом Иисуса омерзительно.