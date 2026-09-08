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Царьград

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Иран удвоил цены на бензин с 8 сентября для снижения потребления

Иран удвоил цены на бензин с 8 сентября для снижения потребления

С 8 сентября правительство Ирана увеличило цену на бензин до 100 тыс. риалов за литр. Повышение, направленное на сокращение потребления топлива, вызвало длинные очереди на АЗС.

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