Иран удвоил цены на бензин с 8 сентября для снижения потребления

С 8 сентября правительство Ирана увеличило цену на бензин до 100 тыс. риалов за литр. Повышение, направленное на сокращение потребления топлива, вызвало длинные очереди на АЗС.
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