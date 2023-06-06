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Роспотребнадзор призвал петербуржцев не пить алкогольный напиток «Мистер сидр»

Случаи смертельного отравления зафиксированы в нескольких регионах России. Роспотребнадзор призвал петербуржцев отказаться от употребления алкогольного напитка «Мистер сидр».

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