Йога и долголетие: что говорят исследования и долгожители

Йога — это древняя практика, которая ассоциируется с многочисленными преимуществами для здоровья. Однако является ли она секретом долгой жизни? Об этом рассказывает Дэйзи Тейлор, долгожительница из Челмсфорда, Англия.
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