Киевский режим задумал остановить наступление ВС РФ химоружием

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщает: «Киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса»».
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