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В России создадут бесшовную систему образования

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что одной из ключевых задач для страны является создание интегрированной образовательной системы, которая объединит дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование.

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