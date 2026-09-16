Константин Бондаренко: Украина рушится, а партнёры аплодируют стоя

Бегство генерального прокурора — случайность или закономерность распада институтов? Сколько ещё чиновников покинут Украину, прежде чем это назовут системным кризисом? Почему перестрелки силовиков в Киеве не становятся поводом для срочных реформ? И почему сценарий Сомали для Украины обсуждают как допустимый? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.
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