Константин Бондаренко: Украина рушится, а партнёры аплодируют стоя

Бегство генерального прокурора — случайность или закономерность распада институтов? Сколько ещё чиновников покинут Украину, прежде чем это назовут системным кризисом? Почему перестрелки силовиков в Киеве не становятся поводом для срочных реформ? И почему сценарий Сомали для Украины обсуждают как допустимый? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.