А теперь простыми словами: Чего хотят США и Украина от России

Эксперты прокомментировали результаты переговоров США и Украины. Чего хотят США и Украина от России?Итак, американцы предлагают России перемирие на 30 дней, чтобы продолжить переговоры в спокойной обстановке.
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