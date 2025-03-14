Трамп призвал Верховный суд разрешить отмену гражданства США по праву рождения

В четверг администрация президента Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой в серии срочных апелляций разрешить Белому дому продолжить реализацию планов по отмене гражданства США по праву рождения, выдвинув крайнюю юридическую теорию, которую несколько американских судов низшей инстанции решительно отвергли .