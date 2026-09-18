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China Rare Earth Giant Eyes Takeover Of MP Materials' Seventh-Largest Shareholder As Resource War Intensifies

China Rare Earth Giant Eyes Takeover Of MP Materials' Seventh-Largest Shareholder As Resource War Intensifies

China Rare Earth Giant Eyes Takeover Of MP Materials' Seventh-Largest Shareholder As Resource War Intensifies One way to view the Reuters report saying that state-owned China Rare Earth Group is in takeover talks with Shenghe Resources is that the deal could further cement Beijing's control over critical materials, especially rare earths.

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