Пещерные кузнечики участвуют в распространении семян ринхотехума

Японские ботаники обнаружили, что растение Rhynchotechum discolor, произрастающее на японском острове Амамиосима, распространяется пещерными кузнечиками, которые поедают его плоды и удаляют семена с пометом.
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