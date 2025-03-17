Председатель СК России проверил ход ремонтно-строительных работ на ведомственном объекте в Санкт-Петербурге

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил комплекс зданий Объединенного Санкт-Петербургского кадетского корпуса ведомства, строящихся в Петергофе.
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