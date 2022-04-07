В Пермском крае полиция в кратчайшие сроки задержала грабителя 93-летнего труженика тыла

В дежурную часть отдела полиции г. Чусовой поступило сообщение от 93-летнего труженика тыла. Пенсионер пояснил, что в подъезде жилого дома на него напал неизвестный.
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