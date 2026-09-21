МИД Ирана обвинил США в сокрытии правды из-за отказа в визах

США отказали в визах иранским журналистам из пула президента Пезешкиана на заседание ООН в Нью-Йорке.
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