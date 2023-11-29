Однотонное окрашивание. Кажется вроде всё так легко просто, но тоже есть свои нюансы особенно если это повторное окрашивание.

Рецепт окрашивания на повторное уже однозначно нужно менять, так как волос уже можно считать поврежденным (дааа нет окрашиваний, которые не портят волосы увы и ах, все эти заголовки “Волосы Даже Лучше” “здоровые” и тд полная дичь и враньё).