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Гражданина Чехии с плакатом на английском арестовали после пикета у Мавзолея

Гражданина Чехии с плакатом на английском арестовали после пикета у Мавзолея

Тверской районный суд Москвы назначил гражданину Чехии Михаилу Пламинеку 13 суток административного ареста и штраф на общую сумму 60 тыс.

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