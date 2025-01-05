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Хоккеист Овечкин о скандальном видео: ничего плохого там не было

Хоккеист Овечкин о скандальном видео: ничего плохого там не было

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал появление в интернете видео со своим участием, в котором он в жесткой форме комментирует победу над "Бостоном", а также желает после Нового года прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться, передает "Матч ТВ".

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