Космические силы США выделили еще $380 млн на обновление ПО для GPS

Космические силы США продлили контракт с компанией Raytheon и выделили $379,7 млн (30,2 млрд рублей) для продолжения разработки давно откладываемой системы оперативного управления следующего поколения (OCX) — критически важного обновления программного обеспечения для инфраструктуры глобальной системы позиционирования (GPS), которая отстает от графика более чем на восемь лет, 24 мая сообщает издание SpaceNews.
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