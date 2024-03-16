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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев о 4-м месте в спринте: «Сегодня максимум был выход в финал, потому что расчет стоит на другую гонку»

Лыжник финишировал четвертым в финале спринта свободным стилем. «Сегодня была такая гонка, где максимум был выход в финал, потому что расчет стоит на другую гонку.

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