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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Несколько участков Павловского тракта перекроют летом

Несколько участков Павловского тракта перекроют летом

Общественный транспорт будет работать по привычному графику Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по организации движения транспорта при реконструкции сетей водоснабжения для обеспечения реализации инвестиционного проекта БМК «Меланжист Алтая».

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