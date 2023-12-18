В Депздраве прокомментировали очереди из машин скорой помощи у инфекционных больниц

В Депздраве Москвы назвали штатной ситуацией очереди из машин скорой у больниц Сакина Нуриева Илья Питалев/РИА «Новости» В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали информацию об очередях из машин скорой помощи у столичных инфекционных больниц.
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