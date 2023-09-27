Боевики ВСУ после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых нацистскими формированиями киевского режима артиллерийских атаках, целью которых оказались мирные районы столицы региона.
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