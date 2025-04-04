Расписание 13 тура ☝️ 6 апреля - Воскресенье В зале Гимназии 🏣 Не пропустите 🤩 Все на матч 🏃♂️🏃♂️🏃♂️.
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Расписание 13 тура ☝️ 6 апреля - Воскресенье В зале Гимназии 🏣 Не пропустите 🤩 Все на матч 🏃♂️🏃♂️🏃♂️.