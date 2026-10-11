В Тепло-Огаревском районе утонул мужчина, запутавшись в сети

По предварительным данным, мужчина 36 лет запутался в рыболовной сети во время рыбалки.В Тепло-Огаревском районе на реке Красивая, протекающей через деревню Введенка, произошла трагедия - утонул мужчина, сообщает МЧС России по Тульской области.