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Тульские новости

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В Тепло-Огаревском районе утонул мужчина, запутавшись в сети

В Тепло-Огаревском районе утонул мужчина, запутавшись в сети

По предварительным данным, мужчина 36 лет запутался в рыболовной сети во время рыбалки.В Тепло-Огаревском районе на реке Красивая, протекающей через деревню Введенка, произошла трагедия - утонул мужчина, сообщает МЧС России по Тульской области.

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