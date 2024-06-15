У «СЗ «ГОРН» и «СЗ «Престижстрой» нашли нарушения при строительстве домов

Прокуратура Привокзального района Тулы и специалисты из инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору провели совместную проверку фирм ОО «СЗ «ГОРН», ООО «СЗ «Престижстрой».
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