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Тульские новости

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У «СЗ «ГОРН» и «СЗ «Престижстрой» нашли нарушения при строительстве домов

У «СЗ «ГОРН» и «СЗ «Престижстрой» нашли нарушения при строительстве домов

Прокуратура Привокзального района Тулы и специалисты из инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору провели совместную проверку фирм ОО «СЗ «ГОРН», ООО «СЗ «Престижстрой».

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