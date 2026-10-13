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Царьград

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В Прикамье стартовал конкурс на пост главы Большесосновского округа

В Прикамье стартовал конкурс на пост главы Большесосновского округа

Приём заявок от кандидатов на пост главы Большесосновского муниципального округа продлится с 20 октября по 23 ноября, а конкурсное испытание с презентацией программ назначено на 3 декабря.

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