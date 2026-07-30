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Минин о сборной Испании: «Каждый обладает высочайшим мастерством. Эта команда повеселей, чем в 2010-м – та больше походила на нынешний «Арсенал»

Комментатор « Матч ТВ »  Станислав Минин в интервью Спортсу’‘ поделился мнением о сборной Испании.

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