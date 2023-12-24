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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лев Лещенко задолжал огромную сумму денег

Певец Лев Лещенко угодил в финансовый скандал. Некоторое время назад Лев Лещенко вместе с Игорем Крутым и другим деловым партнером Юрием Финком основали компанию ООО «Финк электрик», которая специализируется на производстве элементов космических аппаратов и железнодорожного оборудования.

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