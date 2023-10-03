Пренебрегли нормами безопасности: почему туристы в Карелии попала в смертельную ловушку

Стали известны новые подробности трагедии в Карелии, где во время сплава погиб турист из Петербурга. Группа экстремалов отправилась на Ладожское озеро, не предупредив спасателей — и это оказалось роковой ошибкой.
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