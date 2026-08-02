‼️Официальные данные: «В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска.
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‼️Официальные данные: «В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска.
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