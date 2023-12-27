Актер Назаров назвал извинившихся за голую вечеринку артистов «чушпанами»

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который после начала СВО покинул Россию, рассказал стих про артистов, которые извинились за участие в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.
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